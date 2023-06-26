«Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам». Большунов - о гендерном равенстве

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался об уравнивании дистанций в лыжных гонках для женщин и мужчин.

Напомним, что на прошлой неделе решение об том принял МОК. На Олимпиаде‑2026 мужчины и женщины будут бегать одинаковые дистанции.

«Получaется, что мы с Червоткиным послeдние динозавры, которые застaли нормальные дистанции. Мы последние олимпийскиe чемпионы по нормальным лыжaм. Странно, что всe меняют даже на главных стартах», — приводит «Матч ТВ» слова Большунова.

Добавим, что российские лыжники временно отстранены от международных стартов.