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«Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам». Большунов - о гендерном равенстве

На Кубке мира равные дистанции ввели с сезона-2022/23.
26 июня 2023 15:02
автор: Александр Поволоцкий

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался об уравнивании дистанций в лыжных гонках для женщин и мужчин.

Напомним, что на прошлой неделе решение об том принял МОК. На Олимпиаде‑2026 мужчины и женщины будут бегать одинаковые дистанции.

«Получaется, что мы с Червоткиным послeдние динозавры, которые застaли нормальные дистанции. Мы последние олимпийскиe чемпионы по нормальным лыжaм. Странно, что всe меняют даже на главных стартах», — приводит «Матч ТВ» слова Большунова.

Добавим, что российские лыжники временно отстранены от международных стартов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам». Большунов - о гендерном равенстве
На Кубке мира равные дистанции ввели с сезона-2022/23.
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