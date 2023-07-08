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На зимней Спартакиаде уравняли лыжные дистанции у мужчин и женщин

По аналогии с Олимпиадой.
08 июля 2023 13:12
автор: Максим Скороходов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила о решении уравнять мужские и женские дистанции на зимней Спартакиаде.

«Зимняя Спартакиада в Тюмени пройдёт в формате зимних Олимпийских игр 2026. Мы первоначально заявили в Минспорта другую программу, но пришлось менять, ничего страшного. Мне девчонок немного жалко, им 50 км бежать», — приводит «Чемпионат» слова Вяльбе.

Зимняя Спартакиада пройдёт в 2024 году, помимо лыжников, в Тюмени будут выступать биатлонисты.

источник: Чемпионат.com
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