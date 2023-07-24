Тренер сборной России Бородавко оценил форму Непряевой и Большунова по итогам сбора в Малиновке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился впечатлениями от сбора своей группы в деревне Малиновка Архангельской области.

Отметим, что в контрольных тренировках приняли участие трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и победительница ОИ-2022 в эстафете Наталья Непряева.

«Кто то выглядел чуть посвежее, кто то менее. Всё таки у кого то загрузка чуть больше. Но всё отработали достаточно хорошо и пробежали по три старта, три дня подряд. Это дорогого стоит. Особенно на такие большие дистанции. Что касается Большунова и Непряевой, они готовы достаточно хорошо для этого периода», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Добавим, что российские лыжники временно отстранены от международных стартов.