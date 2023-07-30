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Краснов выиграл масс-старт на 30 км на ЧР по лыжероллерам, Устюгов занял 16-е место

Соревнования проходили с 25 июля.
30 июля 2023 11:40
автор: Александр Поволоцкий

В Ханты-Мансийске завершились гонки с общего старта в рамках чемпионата России по лыжероллерам.

Мужской масс-старт в свободном стиле на 30 км выиграл Андрей Краснов. Победитель преодолел дистанцию за 54 минуты 19,9 секунды. Второе место занял Илья Безгин, третьим стал Рифат Сафиуллин.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов финишировал 16-м.

Победительницей соревнований у женщин стала Виктория Лукашова. Она преодолела 15 км за 32 минуты 06,5 секунды. Серебро чемпионата завоевала Наталья Матвеева, тройку призеров замкнула Екатерина Кипяткова.

источник: «Советский спорт»
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