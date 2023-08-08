ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Юлия Ступак: деньги - это свобода, комфорт, я их очень люблю

Спортсменка высказалась о своём отношении к материальному.
08 августа 2023 22:52
автор: Александр Кожевников

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о своём отношении к деньгам.

«Деньги — это свобода, комфорт, энергия. Я их не обесцениваю, я их люблю. Счастье — в состоянии. Лично моё состояние счастья (а поверьте, я его ощущаю на полную катушку) никак не связано со внешними факторами напрямую. Первоочередное — это про отсутствие конфликта внутри себя: что я делаю, куда иду, с теми ли я людьми нахожусь, что я притягиваю, какие события, радуюсь ли я мелочам? Потому что для меня любая мелочь может быть настолько ценной. Она может наполнить до краёв», — написала Сутпак в социальных сетях.

Напомним, Ступак практически полностью пропустила сезон по состоянию здоровья. Российские лыжники не были допущены к участию в международных соревнованиях.

источник: «Советский спорт»
Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин женился
Российские лыжники временно отстранены от международных стартов.
06.08.2023 12:07
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Тренер сборной России Бородавко: не за горами время допуска до международных стартов
Российские атлеты временно не участвуют в Кубке мира и других международных соревнованиях.
02.08.2023 15:00
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Краснов выиграл масс-старт на 30 км на ЧР по лыжероллерам, Устюгов занял 16-е место
Соревнования проходили с 25 июля.
30.07.2023 11:40
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Тренер сборной России Бородавко оценил форму Непряевой и Большунова по итогам сбора в Малиновке
Спортсмены провели контрольные тренировки.
24.07.2023 23:45
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
На зимней Спартакиаде уравняли лыжные дистанции у мужчин и женщин
По аналогии с Олимпиадой.
08.07.2023 13:12
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Бородавко анонсировал уравнение дистанций для женщин и мужчин в России
То же самое делают в МОК.
28.06.2023 19:49
Лыжный спорт
автор: Александр Кожевников
«Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам». Большунов - о гендерном равенстве
На Кубке мира равные дистанции ввели с сезона-2022/23.
26.06.2023 15:02
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Клебо может разорвать контракт с брендом Gillette из-за деятельности в России
Клебо может разорвать контракт с брендом Gillette из-за деятельности в России
Норвежский спортсмен оценивает варианты развития событий.
16.06.2023 17:59
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Непряева и Терентьев показали фотографию с помолвочным кольцом
Пара объявила об отношениях в октябре 2022 года.
06.06.2023 11:58
Лыжный спорт
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.