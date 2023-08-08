Юлия Ступак: деньги - это свобода, комфорт, я их очень люблю

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о своём отношении к деньгам.

«Деньги — это свобода, комфорт, энергия. Я их не обесцениваю, я их люблю. Счастье — в состоянии. Лично моё состояние счастья (а поверьте, я его ощущаю на полную катушку) никак не связано со внешними факторами напрямую. Первоочередное — это про отсутствие конфликта внутри себя: что я делаю, куда иду, с теми ли я людьми нахожусь, что я притягиваю, какие события, радуюсь ли я мелочам? Потому что для меня любая мелочь может быть настолько ценной. Она может наполнить до краёв», — написала Сутпак в социальных сетях.

Напомним, Ступак практически полностью пропустила сезон по состоянию здоровья. Российские лыжники не были допущены к участию в международных соревнованиях.