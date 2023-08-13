Устюгов рассказал о тренировочном процессе

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал о своих тренировочных планах.

«Мой маршрут сейчас такой: Сургут – Тюмень. Маркус Крамер прислал план. Завтра мне уже нужно тренироваться. Первая-вторая тренировка — и погнали. Всю неделю буду пахать, пахать, пахать», — рассказал Устюгов в своём телеграм-канале.

Напомним, что на прошедшей в Пекине зимней Олимпиаде Устюгов завоевал золотую медаль в составе эстафеты, также Сергей является двукратным чемпионом мира и победителем общего зачета «Тур де Ски».