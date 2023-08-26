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Лыжница Наталья Непряева будет выступать под фамилией Терентьева 

Ранее она вышла замуж за Александра Терентьева.
26 августа 2023 19:50
автор: Глеб Шевяков

Российская лыжница Наталья Непряева с этого момента будет принимать участие в турнирах под фамилией Терентьева. Об этом сообщил журналист Андрей Романов.

В среду, 23 августа, 27-летняя спортсменка вышла замуж за своего коллегу, лыжника Александра Терентьева.

«Ищите Наталью Терентьеву в протоколах уже на летнем чемпионате России», – сообщил корреспондент в своих соцсетях.

Непряева выиграла золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в эстафете. Также она является трёхкратным призером чемпионата мира и двухкратной чемпионкой мира по бегу на роликовых лыжах.

источник: «Советский спорт»
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