Лыжница Наталья Непряева будет выступать под фамилией Терентьева 

Российская лыжница Наталья Непряева с этого момента будет принимать участие в турнирах под фамилией Терентьева. Об этом сообщил журналист Андрей Романов.

В среду, 23 августа, 27-летняя спортсменка вышла замуж за своего коллегу, лыжника Александра Терентьева.

«Ищите Наталью Терентьеву в протоколах уже на летнем чемпионате России», – сообщил корреспондент в своих соцсетях.

Непряева выиграла золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в эстафете. Также она является трёхкратным призером чемпионата мира и двухкратной чемпионкой мира по бегу на роликовых лыжах.