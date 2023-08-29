В Швеции насторожены возможным допуском российских лыжников на международные турниры

Менеджеры сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг и Андрес Бюстрем заявили, что испытывают встревоженность по поводу возможного допуска россиян на международные соревнования.

«Я не наивен. Понимаю, есть риск, что их допустят сейчас. Да, я не чувствую себя спокойно. В странах-членах FIS существуют разные мнения. Так что, происходящее в этом вопросе совершенно неясно», — сказал Эберг.

«У меня, наверное, то же чувство, что и у Ларса. Я думаю, что все твердо придерживаются позиции, что русских нельзя допускать к участию в соревнованиях», — цитирует Бюстрема Expressen.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.