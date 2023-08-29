ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Швеции насторожены возможным допуском российских лыжников на международные турниры

В скандинавской сборной обеспокоены сложившейся ситуацией.
29 августа 2023 17:31
автор: Степан Шереметьев

Менеджеры сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг и Андрес Бюстрем заявили, что испытывают встревоженность по поводу возможного допуска россиян на международные соревнования.

«Я не наивен. Понимаю, есть риск, что их допустят сейчас. Да, я не чувствую себя спокойно. В странах-членах FIS существуют разные мнения. Так что, происходящее в этом вопросе совершенно неясно», — сказал Эберг.

«У меня, наверное, то же чувство, что и у Ларса. Я думаю, что все твердо придерживаются позиции, что русских нельзя допускать к участию в соревнованиях», — цитирует Бюстрема Expressen.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.

источник: Expressen
Лыжница Наталья Непряева будет выступать под фамилией Терентьева 
Ранее она вышла замуж за Александра Терентьева.
26.08.2023 19:50
Лыжный спорт
автор: Глеб Шевяков
Российский лыжник Терентьев женился на Наталье Непряевой 
Оба спортсмена являются призёрами Олимпийских игр.
23.08.2023 18:53
Лыжный спорт
автор: Глеб Шевяков
Вяльбе рассказала о планах организации совместного шоу лыжников и биатлонистов
55-летний специалист сообщила, что обсуждала эту идею с представителем СБР Александром Паком.
17.08.2023 17:21
Лыжный спорт
автор: Глеб Шевяков
Устюгов рассказал о тренировочном процессе
13.08.2023 16:44
Лыжный спорт
автор: Александр Кожевников
Юлия Ступак: деньги — это свобода, комфорт, я их очень люблю
Спортсменка высказалась о своём отношении к материальному.
08.08.2023 22:52
Лыжный спорт
автор: Александр Кожевников
Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин женился
Российские лыжники временно отстранены от международных стартов.
06.08.2023 12:07
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Тренер сборной России Бородавко: не за горами время допуска до международных стартов
Российские атлеты временно не участвуют в Кубке мира и других международных соревнованиях.
02.08.2023 15:00
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Краснов выиграл масс-старт на 30 км на ЧР по лыжероллерам, Устюгов занял 16-е место
Соревнования проходили с 25 июля.
30.07.2023 11:40
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Тренер сборной России Бородавко оценил форму Непряевой и Большунова по итогам сбора в Малиновке
Спортсмены провели контрольные тренировки.
24.07.2023 23:45
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.