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Наталья Терентьева не выступит на летнем чемпионате России в Малиновке 

Ранее спортсменка вышла замуж за партнёра по сборной Александра Терентьева и сменила девичью фамилию Непряева.
Наталья Терентьева не выступит на летнем чемпионате России в Малиновке 
09 сентября 2023 22:33
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Соцсети Натальи Терентьевой

Российская лыжница Наталья Терентьева сообщила, что перенесла операцию и по этом причине пропустит предстоящий летний чемпионат России, который состоится в Малиновке.

«Иногда полезно сделать шаг назад, чтобы потом были силы сделать два вперёд, потому что женский организм — очень хрупкая конструкция, сейчас я, к сожалению, впервые за свою карьеру столкнулась с осознаем этого, перенеся первую в своей жизни операцию под общим наркозом. Со мной уже всё хорошо, я восстанавливаюсь и начинаю понемногу двигаться, но для соревнований я в ближайшие дни непригодна», — написала 28-летняя атлетка в своих соцсетях.

В августе стало известно, что Наталья и её партнер по национальной команде России Александр Терентьев поженились и с тех пор она перестала носить фамилию Непряева и будет принимать участие в турнирах под фамилией мужа.

источник: «Советский спорт»
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