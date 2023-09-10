Олимпийский чемпион Сергей Устюгов не выступит на чемпионате России в Малиновке

Тренер национальной команды Егор Сорин сообщил, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов пропустит первенство на лыжероллерах в Малиновке.

«Порошкин приехал на сбор, Устюгов на этот сбор не приедет. Мы с ним созвонились перед сбором, приняли совместное решение, что он пропустит чемпионат России», — цитирует Сорина «Матч ТВ».

Отметим, что летний чемпионат России по лыжным гонкам состоится с 15 по 19 сентября в центре «Малиновка», которая находится в деревне Кононовская (Архангельская область). Соревнования нигде не будут освещаться.