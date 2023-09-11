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Большунов и Червоткин не примут участия в летнем чемпионате России в Малиновке 

Лыжники в данный момент проходят восстановление от повреждений. 
11 сентября 2023 14:47
автор: Глеб Шевяков

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какие спортсмены не смогут выступить на предстоящем летнем чемпионате России.

«К сожалению, Большунов и Червоткин до сих пор восстанавливаются после травм. Они пока тренируются в щадящем режиме – только на лыжероллерах. Саша и Лёша не проделали ту работу, которая необходима для соревнований. У них есть определённые ограничения», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Летний чемпионат России состоится в Малиновке в период с 14 по 19 сентября. Ранее стало известно, что лыжница Наталья Терентьева (Непряева) также не примет участие в соревнованиях в связи с перенесённой операцией.

источник: Чемпионат.com
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