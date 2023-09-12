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Резцова считает, что россияне должны участвовать в соревнованиях в любом статусе

Спортсмены из РФ могут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных атлетов.
12 сентября 2023 13:55
автор: Степан Шереметьев

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова считает, что российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях в любом статусе.

«По-хорошему, надо участвовать на соревнованиях в любом качестве. Обидно, что нас отовсюду убрали. Что нам теперь, по нашим дворам бегать? » — приводит слова прославленной спортсменки РИА Новости.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским спортсменам надо принимать участие в Олимпиаде-2024 в Париже в качестве индивидуальных атлетов.

источник: «РИА Новости»
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