Елена Вяльбе резко высказалась по поводу возможного участия сборной России на Олимпиаде-2024

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду-2024 в Париже без национального флага и гимна.

«Мое мнение - без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация», – приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) по-прежнему не дал однозначного ответа по поводу возможного участия сборной России на Играх-2024. При этом точно известно, что отечественные атлеты не смогут выступить в командных видах спорта.