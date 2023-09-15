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Елена Вяльбе резко высказалась по поводу возможного участия сборной России на Олимпиаде-2024

В настоящий момент подавляющее большинство отечественных атлетов отстранено от международных турниров.
15 сентября 2023 11:18
автор: Александр Бойченко

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду-2024 в Париже без национального флага и гимна.

«Мое мнение - без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация», – приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) по-прежнему не дал однозначного ответа по поводу возможного участия сборной России на Играх-2024. При этом точно известно, что отечественные атлеты не смогут выступить в командных видах спорта.

источник: «РИА Новости»
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