Пеклецова победила в гонке на 15 км на чемпионате России, Степанова упала и финишировала 27-й

Лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку на 15 км свободным стилем с раздельного старта на чемпионате России по лыжным гонкам (лыжероллеры), который проходит в Архангельской области.

Она преодолела дистанцию за 39 минут 40,4 секунды. Второй стала Екатерина Смирнова (отставание 44,1 секунды), а замкнула тройку лучших Анастасия Прокофьева (+1.14,2).

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова упала и финишировала 27-й с отставанием 4 минуты 29 секунд. Также сегодня на чемпионате России по лыжероллерам пройдет мужская гонка свободным стилем на 20 км.