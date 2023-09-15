«Шрамы украшают». Олимпийская чемпионка Степанова показала травмы после падения

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала в своих социальных сетях фотографию с травмами, которые получила в процессе падения.

Напомним, 22-летняя спортсменка упала во время гонки на 15 км с раздельным стартом на летнем чемпионате России. Из-за падения она пришла к финишу только с 27-м результатом. Первое место заняла 17‑летняя Алина Пеклецова.

«Боишься шрамов — не начинай заниматься лыжными гонками. Шрамы украшают настоящую женщину», — написала Степанова в Telegram‑канале.

Напомним, Вероника Степанова является олимпийской чемпионкой. В 2022 году она выиграла золото в эстафете 4×5 км.