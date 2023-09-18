Фалеева выиграла гонку на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам

Анастасия Фалеева выиграла гонку на 15 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжероллерам.

Соревнование проходит в Архангельская область.

Отметим,что Анастасия преодолела дистанцию за 43 минуты и 36,1 секунды. Второе место заняла Ольга Царева. Она уступила 22 секунды Фалеевой. Тройку призёров замкнула Мария Истомина. Её отставание от победительницы составило 27,2 секунды.

Ранее Фалеева заняла первое место в классическом спринте.

Также в понедельник мужчины проведут гонку на 20 км.