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Вероника Степанова: уверена, что никаких «бумаг, что страна плохая», борцы не подписывали

ЧМ-2023 по борьбе проходит с участием спортсменов из России.
22 сентября 2023 17:13
автор: Виталий Стопин

Олимпийская чемпионка российская лыжница Вероника Степанова высказалась об участии спортсменов из России в чемпионате мира — 2023 по борьбе в Белграде (Сербия).

«Сборная России под руководством Михаила Мамиашвили блестяще выступает на чемпионате мира по борьбе. Поправьте меня, если я что‑то пропустила, но это первое мировое первенство в олимпийском виде спорта, где все сильнейшие россияне принимают участие, борются и побеждают.

И никаких бойкотов от разумных атлетов из других стран не видно — никто от схваток с россиянами не отказался — ни американцы, ни французы. Вообще никто!

Михаил Мамиашвили большой молодец. Он и Елена Валерьевна Вяльбе — два руководителя российских спортивных федераций, которые изначально не скрывали жесткого отношения к отстранению российских спортсменов. И никаких «бумаг, что страна плохая», борцы не подписывали, я просто не сомневаюсь. И лыжники тоже их подписывать не будут!

При всей моей радости за успехи борцов я не упустила две важные детали: нынешний чемпионат проходит в Сербии, а глава Объединенного мира борьбы тоже серб. Вот это и есть в нынешней обстановке «нейтральное поле и непредвзятый арбитр». А вот молодёжную сборную России по борьбе испанцы чуть раньше на чемпионат Европы не пустили, отказав в выдаче визы.

Согласитесь, что есть разница между «соперники отказались состязаться» и «власти страны визы не дали», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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