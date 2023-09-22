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Вяльбе и Легков стали крёстными родителями сына Сориных

Событие в семье лыжников.
Вяльбе и Легков стали крёстными родителями сына Сориных
22 сентября 2023 19:30
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и олимпийский чемпион 2014 года в марафоне лыжник Александр Легков стали крёстными родителями второго ребёнка Татьяны и Егора Сориных. Об этом в одной из своих соцсетей сообщил Легков.

«Кум и кума», — подписал снимок Легков.

Из соцсетей Александра Легкова

Татьяна Сорина – олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года.

В июне 29-летняя спортсменка во второй раз стала мамой. У неё и её супруга, тренера сборной России Егора Сорина родился сын.

источник: «Советский спорт»
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