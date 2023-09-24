Клебо высказался о возможном пропуске сезона Кубка мира из-за конфликта с федерацией

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо вновь пригрозил пропустить следующий сезон Кубка мира, если его требования к Норвежской лыжной ассоциации будут проигнорированы.

«Я больше не решаю этот вопрос, напрямую общаясь с менеджментом сборной Норвегии. Теперь всеми этими делами занимается мой отец.

У меня нет особых сомнений, что рано или поздно мы решим данную проблему. А если нет, то я проведу сезон с Петером Нортугом и его командой в Ski-Classics. Но это самый крайний вариант. Кубок мира — это всё ещё основная цель следующего сезона для меня. Сейчас у нас есть два месяца, чтобы подписать соглашение, которое откроет мне доступ на соревнования» — приводит слова Клебо норвежское издание TV2.

В настоящий момент лыжники, не входящие в состав сборной Норвегии, не могут участвовать в чемпионатах и Кубках мира, а также в Олимпийских играх. 23 апреля пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объявил о решении выйти из состава национальной команды.

Отметим, что Клебо на протяжении нескольких лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, среди которых были график тренировок и спонсорские контракты.