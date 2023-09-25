Вяльбе считает, что Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилёты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и ещё какие-то медали», – приводит слова руководителя РИА Новости.

Напомним, что Игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом.