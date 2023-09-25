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Вяльбе считает, что Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Игры пройдут в 2024 году в Париже.
Вяльбе считает, что Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
25 сентября 2023 16:07
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилёты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и ещё какие-то медали», – приводит слова руководителя РИА Новости.

Напомним, что Игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом.

источник: «РИА Новости»
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