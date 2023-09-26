ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Слава богу, что она свалила из России». Вяльбе жестко высказалась об Исинбаевой

По ее мнению, бывшая спортсменка предала Родину.
26 сентября 2023 12:17
автор: Степан Шереметьев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала недавние высказывания олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаеш», — приводит слова руководителя РИА Новости.

Напомним, что Исинбаева, являющаяся членом комиссии спортсменов МОК, ранее отреагировала на материалы СМИ о ее переезде в Испанию и связях с ВС РФ. Экс- легкоатлетка написала, что во время карьеры она никогда не состояла в ВС, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным». ​​​​​​​

источник: «РИА Новости»
Вяльбе призналась, что Большунов отучил ее материться
Она рассказала, что перенимает некоторые вещи от спортсмена.
26.09.2023 11:01
Лыжный спорт
автор: Степан Шереметьев
Вяльбе считает, что Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
Вяльбе считает, что Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
Россияне будут допущены на Игры при соблюдении определенных критериев.
25.09.2023 16:07
Лыжный спорт
автор: Степан Шереметьев
Клебо высказался о возможном пропуске сезона Кубка мира из-за конфликта с федерацией
Клебо высказался о возможном пропуске сезона Кубка мира из-за конфликта с федерацией
Норвежец продолжает стоять на своём.
24.09.2023 09:04
Лыжный спорт
автор: Виталий Стопин
Вяльбе и Легков стали крёстными родителями сына Сориных
Вяльбе и Легков стали крёстными родителями сына Сориных
Событие в семье лыжников.
22.09.2023 19:30
Лыжный спорт
автор: Денис Владимиров
Вероника Степанова: уверена, что никаких «бумаг, что страна плохая», борцы не подписывали
ЧМ-2023 по борьбе проходит с участием спортсменов из России.
22.09.2023 17:13
Лыжный спорт
автор: Виталий Стопин
«Это проблема». Елена Вяльбе – об антидопинговой программе в регионах
За пределами Москвы нехватка людей.
21.09.2023 16:56
Лыжный спорт
автор: Тимур Пацюк
Шаров выиграл 8-километровый кросс на чемпионате России
Соревнования проходят в Архангельской области.
19.09.2023 16:16
Лыжный спорт
автор: Степан Шереметьев
Коростелев выиграл гонку на 20 км на летнем чемпионате России
Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
18.09.2023 18:52
Лыжный спорт
автор: Степан Шереметьев
Фалеева выиграла гонку на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам
Для спортсменки это вторая победа на соревнованиях.
18.09.2023 13:28
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.