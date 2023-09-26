«Слава богу, что она свалила из России». Вяльбе жестко высказалась об Исинбаевой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала недавние высказывания олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаеш», — приводит слова руководителя РИА Новости.

Напомним, что Исинбаева, являющаяся членом комиссии спортсменов МОК, ранее отреагировала на материалы СМИ о ее переезде в Испанию и связях с ВС РФ. Экс- легкоатлетка написала, что во время карьеры она никогда не состояла в ВС, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным». ​​​​​​​