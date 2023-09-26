В Кремле прокомментировали слова Вяльбе о том, что Исинбаева предала Родину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о прославленной российской легкоатлетке Елене Исинбаевой.

Накануне Вяльбе заявила, что Исинбаева предала Родину, продолжив работу в МОК и назвав российское воинское звание «номинальным».

«Я здесь бы не стал комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину. Мне о них неизвестно», — приводит слова Пескова РИА Новости.

К слову, Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной победительницей мирового первенстве в прыжках с шестом.