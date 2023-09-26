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Вяльбе призвала снять фильм о Костомарове

Ранее фигуристу частично ампутировали руки и ноги.
26 сентября 2023 14:45
автор: Степан Шереметьев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что об олимпийском чемпионе Романе Костомарове нужно снять фильм.

«Молюсь сейчас за Костомарова, чтобы максимально он смог вернуться в социум. Представляю, как тяжело ему и его семье. Он очень сильный человек. Про него надо обязательно снимать фильм. Причем сейчас, сразу», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.

источник: «РИА Новости»
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