Вяльбе призвала снять фильм о Костомарове

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что об олимпийском чемпионе Романе Костомарове нужно снять фильм.

«Молюсь сейчас за Костомарова, чтобы максимально он смог вернуться в социум. Представляю, как тяжело ему и его семье. Он очень сильный человек. Про него надо обязательно снимать фильм. Причем сейчас, сразу», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.