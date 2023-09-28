Лыжница Степанова резко ответила Вяльбе: это не я бегаю, а голограмма из «Матрицы»

Олимпийская чемпионка 2022 года в составе эстафетной команды Вероника Степанова ответила президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

«Пишу здесь, разумеется, не я. Я вообще не пишу, а также не появляюсь в телеэфире, не выступаю перед фанами.

И бегу, как вы уже поняли, тоже не я – это все голограмма из «Матрицы». Все мои многочисленные друзья и коллеги соврать не дадут – это фикция, мираж, Безруков в главной роли.

Для тех, кто способен воспринимать сарказм, добавлю пару слов. И спасибо за повод напомнить, зачем я вообще занимаюсь медийной деятельностью», – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Отметим, ранее Вяльбе выразила уверенность, что лыжница не ведет собственную колонку и не выражает мнение по различным вопросам.