Александр Легков: Клебо может пропустить Кубок мира из-за отсутствия конкуренции

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Легков предположил, что Йоханнесу Клебо сейчас неинтересно бегать на Кубке мира. Ранее скандинав отказался подписывать соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, необходимое для участия в международных соревнованиях в составе национальной команды.

«Мне кажется, есть вероятность, что Клебо неинтересен Кубок мира, потому что он там сейчас один бегает. Йоханнес уже прославленный спортсмен, в спринте нет никого в мире сильнее него.

Возможно, он что‑то и потеряет от того, что не будет выступать на Кубке мира, возможно, нет. Может быть, он только выиграет от марафонского движения. Ему и там, и здесь нужны реальные конкуренты. Серьезные соперники — это сборная России», —приводит слова Легкова «Матч ТВ».

В настоящий момент лыжники, не входящие в состав сборной Норвегии, не могут участвовать в чемпионатах и Кубках мира, а также в Олимпийских играх. 23 апреля пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объявил о решении выйти из состава национальной команды.

Отметим, что Клебо на протяжении нескольких лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, среди которых были график тренировок и спонсорские контракты.