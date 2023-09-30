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FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников на сезон-2023/24

Придётся выступать на внутренней арене.
FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников на сезон-2023/24
30 сентября 2023 09:00
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставит в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой, информирует Aftonbladet.

По данным источника, санкции будут продлены на следующий сезона. Отмечается, что указанное решение было принято на конференции FIS в Цюрихе.

«Никакой дискуссии не было, просто была объявлена информация. Помимо скандинавских стран, нас поддержал и Шведский олимпийский комитет, потому что мы не думаем, что есть какие-либо причины допускать на данный момент Россию и Белоруссию», – отметил в разговоре с изданием менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в Руке (Финляндия).

В мае 2023 года совет FIS продлил бан в отношении россиян и белорусов до дальнейшего уведомления.

источник: Aftonbladet
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