FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников на сезон-2023/24

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставит в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой, информирует Aftonbladet.

По данным источника, санкции будут продлены на следующий сезона. Отмечается, что указанное решение было принято на конференции FIS в Цюрихе.

«Никакой дискуссии не было, просто была объявлена информация. Помимо скандинавских стран, нас поддержал и Шведский олимпийский комитет, потому что мы не думаем, что есть какие-либо причины допускать на данный момент Россию и Белоруссию», – отметил в разговоре с изданием менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в Руке (Финляндия).

В мае 2023 года совет FIS продлил бан в отношении россиян и белорусов до дальнейшего уведомления.