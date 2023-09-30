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«Мы уже ничего не ждем! Будем жить своей жизнью». Бородавко — о решении FIS

Ранее Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян.
30 сентября 2023 10:25
автор: Виталий Овсянников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«Мы уже ничего не ждем! Такое решение было ясно еще в мае на конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта — там нам дали понять, что никакого восстановления не будет Тем более, сейчас есть тенденция, что российских представителей на конгресс не приглашают даже в онлайн формате», - заявил Бородавко в интервью Sport24.

Напомним, сегодня, 30 сентября, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставит в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

источник: Sport24.ru
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