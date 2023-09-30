Елена Вяльбе прокомментировала решение FIS об отстранении россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение FIS о продлении дисквалификации сборной России на сезон-2022/23.

«Другое решение примут, когда у всех международных организаций будет другое название. Эти люди уже решают, каким образом не пустить нас в 2025 году на ЧМ по лыжным гонкам. Понятное дело, что прыжки на лыжах с трамплина, русские и лыжное двоеборье их вообще не волнуют. Что ж, слишком боятся соперников. Это даже смешно», – сказала глава ФЛГР в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 30 сентября, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставит в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.