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Йоханнес Бё раскритиковал лыжную федерацию Норвегии из-за конфликта с Клебо

Лыжник пригрозил пропустить следующий сезон Кубка мира.
05 октября 2023 09:56
автор: Виталий Овсянников

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поверг критике лыжную ассоциацию Норвегию из-за скандальной ситуации с участием лыжника Йоханнеса Клебо.

«На мой взгляд, у лыжной ассоциации большие проблемы с коммуникацией внутри сборных команд. Это их слабость. Вся изнанка оказывается в СМИ, что создаёт дополнительные проблемы. Такое в ассоциации биатлонистов сложно представить. У нас тоже есть внутренние разногласия, но мы научились решать их без публичных скандалов» — цитирует Бё TV2.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо вновь пригрозил пропустить следующий сезон Кубка мира, если его требования к Норвежской лыжной ассоциации будут проигнорированы. Клебо на протяжении нескольких лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, среди которых были график тренировок и спонсорские контракты.

источник: TV2.no
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