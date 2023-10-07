«Хочу, чтобы мы могли бы снова конкурировать на трассе». Крюгер — о конфликте РФ и Украины

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился мнением о конфликте между Россией и Украиной.

«Тяжело узнавать, что происходит в России и на Украине. Хоть это сильнее ударило по Украине, на россиян это тоже влияет. Очень неприятно об этом читать, больше всего мне хотелось бы, чтобы все закончилось, и мы могли бы снова стать конкурентами на лыжных трассах», – сказал Крюгер в интервью Nettavisen.

Напомним, президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, что дом родителей лучшего лыжника России Александра Большунова сильно пострадал, так как он расположен недалеко от российско-украинской границы.