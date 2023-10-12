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Главный тренер сборной России Сорин назвал причину отсутствие Ступак на сборе в Сочи

12 октября 2023 14:44
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему олимпийская чемпионка Юлии Ступак отсутствует на сборе команды в Сочи.

Ранее на своей странице в соцсети 28-летняя спортсменка сообщила, что примет участие в благотворительном баскетбольном матче в Сыктывкаре.

«Это совместное решение. Она продолжaет тренироваться, но отдельно. Плaнируем, что в ноябре вернётся. По здоровью никаких проблем нет, со мнoгими такие индивидуальные вещи делaем для более оптимальной подготовки к сeзону. Она же не уехала никуда, проводит сбоp, просто в другом месте», — приводит «Матч ТВ» слова Сорина.

Напомним, что Ступак завоевала золотую медаль на Играх-2022 в женской эстафете.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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