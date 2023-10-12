Клебо рассказал, как на него напали собаки во время сборов в США

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что во время сборов в США на него напали две собаки.

«Я нервничал, но, к счастью, это быстро закончилось. В конце концов, они поняли, что я не так уж опасен. Думаю, именно тогда у меня был самый высокий пульс за все время моего пребывания в США. Тогда я был близок к максимальному пульсу», — цитирует Клебо Dagbladet.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо вновь пригрозил пропустить следующий сезон Кубка мира, если его требования к Норвежской лыжной ассоциации будут проигнорированы. Клебо на протяжении нескольких лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, среди которых были график тренировок и спонсорские контракты.