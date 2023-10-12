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Клебо рассказал, как на него напали собаки во время сборов в США

Спортсмен признался, что был слишком напуган.
12 октября 2023 20:59
автор: Александр Кожевников

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что во время сборов в США на него напали две собаки.

«Я нервничал, но, к счастью, это быстро закончилось. В конце концов, они поняли, что я не так уж опасен. Думаю, именно тогда у меня был самый высокий пульс за все время моего пребывания в США. Тогда я был близок к максимальному пульсу», — цитирует Клебо Dagbladet.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо вновь пригрозил пропустить следующий сезон Кубка мира, если его требования к Норвежской лыжной ассоциации будут проигнорированы. Клебо на протяжении нескольких лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, среди которых были график тренировок и спонсорские контракты.

источник: Dagbladet
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