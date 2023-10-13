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Вяльбе призвала забыть о МОК: хватит пиарить враждебные организации

Таким образом она отреагировала на отстранение ОКР.
13 октября 2023 17:49
автор: Степан Шереметьев

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на информацию о том, что МОК отстранил Олимпийский комитет России.

«Нам надо забыть эти враждебные организации и не называть их, перестать пиарить. У нас есть ОКР, который работает в этой сфере. Нам лишний раз пиарить эти вещи не нужно», — приводит слова руководителя Sport24.

Напомним, 12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения им в свой состав олимпийских советов новых регионов РФ — Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

источник: Sport24.ru
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