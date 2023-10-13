Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо договорился о выступлении за сборную Норвегии.

Йоханнес будет защищать цвета Норвегии без логотипов личных спонсоров на форме во время гонок. В итоге Клебо заключит стандартное соглашение, которое подписывают все атлеты в команде.

«Самое худшее в этой ситуации, что нас обвиняли в жадности и эгоизме. Меня совершенно не устраивает та ложь, которую сливают в СМИ. Этим решением мы показываем, что это не так», — приводит слова спортсмена TV2.

Ранее Клебо грозил пропустить следующий сезон Кубка мира, если его требования к Норвежской лыжной ассоциации будут проигнорированы. Клебо на протяжении нескольких лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, среди которых были график тренировок и спонсорские контракты.