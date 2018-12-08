Йохауг выиграла гонку на 15 км в Бейтостолене, Седова – пятая - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    2-й тайм
    Крылья Советов
    Ростов
    1
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 15:00
    ЦСКА
    Енисей
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 15:00
    Атлетико М
    Алавес
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 15:30
    Борнмут
    Ливерпуль
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 17:00
    Наполи
    Фрозиноне
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Вольфсбург
    Хоффенхайм
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Локомотив М
    Оренбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Бавария
    Нюрнберг
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Шальке-04
    Боруссия Д
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Байер
    Аугсбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 18:00
    ПСЖ
    Монпелье
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Бёрнли
    Брайтон энд Хоув Альбион
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Кардифф Сити
    Саутгемптон
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Вест Хэм Юнайтед
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Арсенал
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 18:15
    Валенсия
    Севилья
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 20:00
    Кальяри
    Рома
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 20:00
    Анжи
    Спартак М
    0
    0
    • Лыжный спорт08 декабря 2018 12:52Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Йохауг выиграла гонку на 15 км в Бейтостолене, Седова – пятая

    В норвежском Бейтостолене состоялась гонка на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира.

    Победу в гонке праздновала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Второй финишировала шведка Шарлотте Калла. Тройку лучших замкнула еще одна норвежка Ингвильд Остберг.

    Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, показавшая пятое время. Наталья Непряева финишировала седьмой, Юлия Белорукова – 18-й.

    Кубок мира
    Лыжный спорт
    Бейтостолене
    Женщины, 15 км

    1.Тереза Йохауг (Норвегия) – 37.33,9.
    2. Шарлотте Калла (Швеция) – отставвание 1.05,9.
    3. Ингвильд Остберг (Норвегия) – + 1.06,2…
    5. Анастасия Седова – + 1.23,8…
    7. Наталья Непряева – + 1.27,9…
    18. Юлия Белорукова – + 2.40,0. 1
    9. Анна Нечаевская – + 2.44,9.
    20. Мария Истомина – + 2.50,8…
    29. Анна Жеребятьева (все – Россия) – + 3.32,8.

    #йохауг тереза#седова анастасия#кубок мира по лыжным гонкам#калла шарлотте#остберг ингвильд флюгстад
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта