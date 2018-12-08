Йохауг выиграла гонку на 15 км в Бейтостолене, Седова – пятая

В норвежском Бейтостолене состоялась гонка на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира.
Победу в гонке праздновала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Второй финишировала шведка Шарлотте Калла. Тройку лучших замкнула еще одна норвежка Ингвильд Остберг.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, показавшая пятое время. Наталья Непряева финишировала седьмой, Юлия Белорукова – 18-й.
Кубок мира
Лыжный спорт
Бейтостолене
Женщины, 15 км
1.Тереза Йохауг (Норвегия) – 37.33,9.
2. Шарлотте Калла (Швеция) – отставвание 1.05,9.
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) – + 1.06,2…
5. Анастасия Седова – + 1.23,8…
7. Наталья Непряева – + 1.27,9…
18. Юлия Белорукова – + 2.40,0. 1
9. Анна Нечаевская – + 2.44,9.
20. Мария Истомина – + 2.50,8…
29. Анна Жеребятьева (все – Россия) – + 3.32,8.