Лыжный спорт 08 декабря 2018 12:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Йохауг выиграла гонку на 15 км в Бейтостолене, Седова – пятая

В норвежском Бейтостолене состоялась гонка на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира.