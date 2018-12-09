Лыжный спорт 09 декабря 2018 13:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Россиянки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира, уступив норвежкам

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Бейтостолене состоялась женская эстафета.