Россиянки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира, уступив норвежкам - Советский спорт
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    • Лыжный спорт09 декабря 2018 13:40Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Россиянки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира, уступив норвежкам

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Бейтостолене состоялась женская эстафета.

    Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева стали вторыми, уступив норвежкам.

    Анна Нечаевская из команды Россия-1 упала на последнем километре дистанции и не смогла вмешаться в борьбу за медали.

    Бейтостолен, Норвегия
    Лыжные гонки
    Кубок мира
    Женщины
    Эстафета

    1. Норвегия-1 (Хайди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Флюгстад Остберг) – 57.23,6
    2. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) – 37,3
    3. Финляндия-1 (Йоханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Рита Лииза Ропонен, Эвелиина Пииппо) – 37,8
    4. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) – 40,9
    5. США-1 (Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Кейтлин Паттерсон, Джессика Диггинс) – 48,0
    6. Швеция (Эвелина Сеттлин, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер) – 50,0
    7. Норвегия-2 (Анна Свенсен, Астрид Якобсен, Силье Ойре Шлинн, Тириль Венг) – 53,6

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