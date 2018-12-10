Маркус Крамер: Серебро второго состава девушек стало полной неожиданностью

Лыжный спорт 10 декабря 2018 17:36 Источник: ОКР Автор: Липкин Антон

Вторая сборная России стала серебряным призером эстафеты на этапе Кубка мира в Бейтостолене.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил выступление команды на третьем этапе Кубка мира в Бейтостолене.

– Серебро второго состава девушек стало для меня полной неожиданностью, – приводит слова немца пресс-служба ОКР. – Пусть у первой команды было падение по ходу гонки, это не умаляет достоинства других россиянок. Дуркина, Жеребятьева, Истомина и Соболева показали высший класс, оставив позади очень сильную финскую команду. Приятно, что нам удается воспитывать конкурентоспособных молодых спортсменок.

– Кто еще смог удивить?

– В целом, выходные получились очень удачными. Могу отметить четвертое место Евгения Белова. Он был долгое время отстранен и не мог соревноваться. Этот сезон для него особенный Я очень рад, что Белов снова бьется за попадание в число лучших. Свою первую гонку после дисквалификации он провел отлично.

Напомним, вторая женская сборная России в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Елены Соболевой заняла второе место в эстафете, а Евгений Белов финишировал четвертым в гонке на 30 км свободным стилем.

Четвертый этап Кубка мира пройдет в Давосе с 15 по 16 декабря.