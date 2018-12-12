Вылегжанин – Нортугу: Ты делал шоу, которое уже вряд ли кто-то повторит на лыжне (фото)

Лыжный спорт 12 декабря 2018 22:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал решение двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга завершить карьеру.

«Сегодня на тренировке от норвежских журналистов узнал, что Петтер Нортуг завершил лыжную карьеру. На душе стало печально, несмотря на то, что он столько раз меня обыгрывал. Но это меня только подстегивало. Петтер, ты настоящий мотиватор. Ты делал шоу (в хорошем смысле), которое уже вряд ли кто-то повторит на лыжне. Спасибо и успехов тебе!», - написал Вылегжанин в своем инстаграме.

32-летний норвежец выступал на двух Олимпийских играх. В 2010 году в Ванкувере он выиграл золото в классическом марафоне и командном спринте, а также стал серебряным призером в эстафете и бронзовым – в индивидуальном спринте. На чемпионатах мира на его счету 13 золотых и три серебряные медали.