Вылегжанин – Нортугу: Ты делал шоу, которое уже вряд ли кто-то повторит на лыжне (фото) - Советский спорт
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    • Лыжный спорт12 декабря 2018 22:22Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Вылегжанин – Нортугу: Ты делал шоу, которое уже вряд ли кто-то повторит на лыжне (фото)

    Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал решение двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга завершить карьеру.

    «Сегодня на тренировке от норвежских журналистов узнал, что Петтер Нортуг завершил лыжную карьеру. На душе стало печально, несмотря на то, что он столько раз меня обыгрывал. Но это меня только подстегивало. Петтер, ты настоящий мотиватор. Ты делал шоу (в хорошем смысле), которое уже вряд ли кто-то повторит на лыжне. Спасибо и успехов тебе!», - написал Вылегжанин в своем инстаграме.

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    Сегодня на тренировке от Норвежских журналистов узнал, что Петер Нортуг завершил лыжную карьеру. На душе стало печально, несмотря на то, что он столько раз меня обыгрывал. Но это меня только подстегивало. @jantelov1 - ты настоящий мотиватор. Ты делал шоу( в хорошем смысле), которое уже вряд ли кто-то повторит на лыжне. Спасибо и успехов тебе! Today at the training I learnt from Norwegian journalists that Petter Northug retired. I felt sadness inside even though he prevailed over me many times. But this just kept stimulating me. @jantelov1, you are a true motivator! You were creating a spectacle (in the positive sense of the word), and it's un~*ly that someone else will be able to repeat it on a track. Thank you Petter and lots of success!

    Публикация от Максим Вылегжанин (@max_vylegzhanin)

    32-летний норвежец выступал на двух Олимпийских играх. В 2010 году в Ванкувере он выиграл золото в классическом марафоне и командном спринте, а также стал серебряным призером в эстафете и бронзовым – в индивидуальном спринте. На чемпионатах мира на его счету 13 золотых и три серебряные медали.

    #вылегжанин максим#нортуг петтер
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