Норвежка Йохауг выиграла гонку на 10 км в Давосе, Седова – восьмая

В швейцарском Давосе состоялась гонка на 10 километров свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира.
Победу в гонке праздновала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Второй финишировала еще одна норвежская лыжница Ингвильд Остберг. Третье место заняла финская спортсменка Криста Пармакоски.
Лучшая из россиянок Анастасия Седова заняла восьмое место. Наталья Непряева стала девятой.
Давос (Швейцария)
Лыжные гонки
Кубок мира
Четвертый этап
Женщины. 10 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 26.06,9
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) – отставание 12,1
3. Криста Пармакоски (Финляндия) – +19,2
...8. Анастасия Седова (Россия) – +1.11,4
9. Наталья Непряева (Россия) – +1.17,4
...18. Елена Соболева (Россия) – +1.41,6
...20. Лидия Дуркина (Россия) – +1.45,0
...29. Анна Нечаевская (Россия) – +1.59,0
...31. Мария Истомина (Россия) – +2.01,0