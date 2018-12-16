Лыжный спорт 16 декабря 2018 12:49 Источник: «Советский спорт»

Норвежка Йохауг выиграла гонку на 10 км в Давосе, Седова – восьмая

В швейцарском Давосе состоялась гонка на 10 километров свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира.