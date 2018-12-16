Лыжный спорт 16 декабря 2018 14:59 Источник: «Советский спорт»

Белов победил в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира

Российский лыжник Евгений Белов победил в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.