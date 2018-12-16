Белов победил в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира - Советский спорт
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    • Лыжный спорт16 декабря 2018 14:59Источник: «Советский спорт»

    Белов победил в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира

    Российский лыжник Евгений Белов победил в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

    Российский спортсмен преодолел дистанцию за 35 минут 52,5 секунды. Второе место у француза Мориса Манифика. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю.

    Отметим, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в первой для себя гонке Кубка мира нового сезона занял 25-е место.

    Давос (Швейцария)
    Лыжные гонки
    Кубок мира
    Четвертый этап
    Мужчины. 15 км

    1. Евгений Белов (Россия) – 35.52,5
    2. Морис Манифика (Франция) – отставание 0,9
    3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +4,5
    4. Денис Спицов (Россия) – +7,5
    ...9. Андрей Мельниченко (Россия) – +24,7
    ...21. Иван Якимушкин (Россия) – +53,8
    ...25. Сергей Устюгов (Россия) – +1.00,3

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