Белов победил в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира

Российский лыжник Евгений Белов победил в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 35 минут 52,5 секунды. Второе место у француза Мориса Манифика. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю.
Отметим, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в первой для себя гонке Кубка мира нового сезона занял 25-е место.
Давос (Швейцария)
Лыжные гонки
Кубок мира
Четвертый этап
Мужчины. 15 км
1. Евгений Белов (Россия) – 35.52,5
2. Морис Манифика (Франция) – отставание 0,9
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +4,5
4. Денис Спицов (Россия) – +7,5
...9. Андрей Мельниченко (Россия) – +24,7
...21. Иван Якимушкин (Россия) – +53,8
...25. Сергей Устюгов (Россия) – +1.00,3