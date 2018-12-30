Непряева одержала победу в гонке на 10 км на «Тур де Ски», Седова – третья

Лыжный спорт 30 декабря 2018 16:05 Источник: «Советский спорт»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на 10 километров на этапе многодневки «Тур де Ски», которая проходит в итальянском Тоблахе.

Российская спортсменка пробежала дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды. Второе место заняла норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (отставание 0,3 секунды). Третьей стала еще одна россиянка Анастасия Седова (+10,9).

Отметим, что эта победа стала первой для Непряевой в рамках Кубка мира.

Тоблах (Италия)

Лыжные гонки

Кубок мира

Пятый этап

Многодневка «Тур де Ски»

Женщины. 10 км

1. Наталья Непряева (Россия) – 23.19,9

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +0,3

3. Анастасия Седова (Россия) – +10,9

...7. Юлия Белорукова (Россия) – +36,1

...12. Мария Истомина (Россия) – +53,0

...15. Анна Нечаевская (Россия) – +1.00,4

...18. Елена Соболева (Россия) – +1.20,3

...20. Лидия Дуркина (Россия) – +1.26,3

...27. Анна Жеребятьева (Россия) – +1.36,8