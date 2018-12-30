Непряева одержала победу в гонке на 10 км на «Тур де Ски», Седова – третья

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на 10 километров на этапе многодневки «Тур де Ски», которая проходит в итальянском Тоблахе.
Российская спортсменка пробежала дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды. Второе место заняла норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (отставание 0,3 секунды). Третьей стала еще одна россиянка Анастасия Седова (+10,9).
Отметим, что эта победа стала первой для Непряевой в рамках Кубка мира.
Тоблах (Италия)
Лыжные гонки
Кубок мира
Пятый этап
Многодневка «Тур де Ски»
Женщины. 10 км
1. Наталья Непряева (Россия) – 23.19,9
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +0,3
3. Анастасия Седова (Россия) – +10,9
...7. Юлия Белорукова (Россия) – +36,1
...12. Мария Истомина (Россия) – +53,0
...15. Анна Нечаевская (Россия) – +1.00,4
...18. Елена Соболева (Россия) – +1.20,3
...20. Лидия Дуркина (Россия) – +1.26,3
...27. Анна Жеребятьева (Россия) – +1.36,8