Симен Крюгер: Устюгов был ужасно силен, с ним ничего нельзя было поделать

Лыжный спорт 31 декабря 2018 10:02 Источник: NRK.no Автор: Сметанникова Дарья

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Симен Хьестад Крюгер прокомментировал итог гонки.

«Гонка прошла хорошо. Здорово снова попасть на подиум. Начало сезона было неважным, так что второе место стало для меня очень приятным. Устюгов был ужасно силён, и с ним ничего нельзя было поделать», - цитирует Крюгера NRK.

Норвежец стал вторым в гонке с раздельным стартом, уступив Устюгову 12 секунд.