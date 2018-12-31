Симен Крюгер: Устюгов был ужасно силен, с ним ничего нельзя было поделать - Советский спорт
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Лыжный спорт31 декабря 2018 10:02Источник: NRK.noАвтор: Сметанникова Дарья

Симен Крюгер: Устюгов был ужасно силен, с ним ничего нельзя было поделать

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Симен Хьестад Крюгер прокомментировал итог гонки.

«Гонка прошла хорошо. Здорово снова попасть на подиум. Начало сезона было неважным, так что второе место стало для меня очень приятным. Устюгов был ужасно силён, и с ним ничего нельзя было поделать», - цитирует Крюгера NRK.

Норвежец стал вторым в гонке с раздельным стартом, уступив Устюгову 12 секунд.

#крюгер симен хьестад#устюгов сергей#Тур де Ски
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