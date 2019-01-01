Устюгов – третий в спринте на «Тур де Ски»

Лыжный спорт 01 января 2019 17:34 Источник: «Советский спорт»

Завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин на лыжной многодневке «Тур де Ски».

Победу в соревновании одержал норвежец Йоханнес Клебо, который показал результат 3 минуты 3,78 секунды.

Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим – россиянин Сергей Устюгов. Он лишь на долю секунды опередил француза Ришара Жуве.

В общем зачете Клебо вышел на первое место, опередив Сергея Устюгова (+12) и Александра Большунова (+25,1).

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль Мюстайр, Швейцария

Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 3.03,78

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +2,3

3. Сергей Устюгов (Россия) — +3,0

4. Ришар Жуве (Франция) — +3,0

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +3,6

6. Синдре Бьернестад Скар (Норвегия) — +43,0