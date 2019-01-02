Иверсен выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов – третий, Белов – седьмой

Лыжный спорт 02 января 2019 17:04 Источник: «Советский спорт»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен стал победителем гонки на 15 километров классическим стилем с общего старта в рамках этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани, а замкнул тройку лидеров россиянин Сергей Устюгов.

Еще один россиянин Евгений Белов стал седьмым, Андрей Ларьков – восьмым, Максим Вылегжанин – десятым, Андрей Мельниченко – 19-м, Александр Бессмертных – 27-м, Александр Большунов – 32-м , Денис Спицов – 41-м.

Оберстдорф, Германия

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Масс-старт 15 км

Классический стиль

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 45.30,3

2. Франческо де Фабиани (Италия) – +0,9

3. Сергей Устюгов (Россия) – +2,0

4. Сьюр Рете (Норвегия) – +2,1

5. Калле Хальфварссон (Швеция) – +3,2

6. Дидрик Тенсет (Норвегия) – +3,6

7. Евгений Белов (Россия) – +4,4

8. Андрей Ларьков (Россия) – +5,5

9. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — +5,6

10. Максим Вылегжанин (Россия) – +6,8

...19. Андрей Мельниченко (Россия) – 13,4

...27. Александр Бессмертных (Россия) – +17,5

...32. Александр Большунов (Россия) – +19,1

...41. Денис Спицов (Россия) – +21,6

...46. Глеб Ретивых (Россия) – +24,9

...50. Андрей Собакарев (Россия) – +28,4