Иверсен выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов – третий, Белов – седьмой - Советский спорт
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Лыжный спорт02 января 2019 17:04Источник: «Советский спорт»

Иверсен выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов – третий, Белов – седьмой

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен стал победителем гонки на 15 километров классическим стилем с общего старта в рамках этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани, а замкнул тройку лидеров россиянин Сергей Устюгов.

Еще один россиянин Евгений Белов стал седьмым, Андрей Ларьков – восьмым, Максим Вылегжанин – десятым, Андрей Мельниченко – 19-м, Александр Бессмертных – 27-м, Александр Большунов – 32-м , Денис Спицов – 41-м.

Оберстдорф, Германия
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Мужчины
Масс-старт 15 км
Классический стиль

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 45.30,3
2. Франческо де Фабиани (Италия) +0,9
3. Сергей Устюгов (Россия) +2,0
4. Сьюр Рете (Норвегия) +2,1
5. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,2
6. Дидрик Тенсет (Норвегия) +3,6
7. Евгений Белов (Россия) +4,4
8. Андрей Ларьков (Россия) +5,5
9. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — +5,6
10. Максим Вылегжанин (Россия) – +6,8
...19. Андрей Мельниченко (Россия) – 13,4
...27. Александр Бессмертных (Россия) – +17,5
...32. Александр Большунов (Россия) – +19,1
...41. Денис Спицов (Россия) – +21,6
...46. Глеб Ретивых (Россия) – +24,9
...50. Андрей Собакарев (Россия) – +28,4

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