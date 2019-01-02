Иверсен выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов – третий, Белов – седьмой

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен стал победителем гонки на 15 километров классическим стилем с общего старта в рамках этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани, а замкнул тройку лидеров россиянин Сергей Устюгов.
Еще один россиянин Евгений Белов стал седьмым, Андрей Ларьков – восьмым, Максим Вылегжанин – десятым, Андрей Мельниченко – 19-м, Александр Бессмертных – 27-м, Александр Большунов – 32-м , Денис Спицов – 41-м.
Оберстдорф, Германия
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Мужчины
Масс-старт 15 км
Классический стиль
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 45.30,3
2. Франческо де Фабиани (Италия) – +0,9
3. Сергей Устюгов (Россия) – +2,0
4. Сьюр Рете (Норвегия) – +2,1
5. Калле Хальфварссон (Швеция) – +3,2
6. Дидрик Тенсет (Норвегия) – +3,6
7. Евгений Белов (Россия) – +4,4
8. Андрей Ларьков (Россия) – +5,5
9. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — +5,6
10. Максим Вылегжанин (Россия) – +6,8
...19. Андрей Мельниченко (Россия) – 13,4
...27. Александр Бессмертных (Россия) – +17,5
...32. Александр Большунов (Россия) – +19,1
...41. Денис Спицов (Россия) – +21,6
...46. Глеб Ретивых (Россия) – +24,9
...50. Андрей Собакарев (Россия) – +28,4