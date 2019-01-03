Норвежка Ингвильд Остберг стала победительницей гонки преследования на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Второе место заняла российская лыжница Наталья Непряева. Третьей стала американка Джессика Диггинс.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Оберстдорф (Германия)
Гонка преследования
Женщины. 10 км
Свободный стиль
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.21,2
2. Наталья Непряева (Россия) – +30,4
3. Джессика Диггинс (США) – +1.12,6
4. Юлия Белорукова (Россия) – +1.12,7
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +1.23,6
6. Анастасия Седова (Россия) – +2.18,8
7. Хайди Венг (Норвегия) – +3.00,7
8. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – +3.36,1
9. Тереза Штадлобер (Австрия) – +3.36,6
10. Лотта Венг (Норвегия) – +3.49,7…
13. Мария Истомина (Россия) – +4.53,4...
16. Лидия Дуркина (Россия) – +5.07,0…
22. Елена Соболева (Россия) – +5.42,2…
23. Анна Нечаевская (Россия) – +5.46,4...
27. Анна Жеребятьева (Россия) – +6.27,4