Норвежка Эстберг победила в гонке преследования на «Тур де Ски», Непряева - вторая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Лыжный спорт03 января 2019 17:56Источник: «Советский спорт»

Норвежка Остберг победила в гонке преследования на «Тур де Ски», Непряева - вторая

Норвежка Ингвильд Остберг стала победительницей гонки преследования на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Второе место заняла российская лыжница Наталья Непряева. Третьей стала американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Оберстдорф (Германия)
Гонка преследования
Женщины. 10 км
Свободный стиль

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.21,2
2. Наталья Непряева (Россия) – +30,4
3. Джессика Диггинс (США) – +1.12,6
4. Юлия Белорукова (Россия) – +1.12,7
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +1.23,6
6. Анастасия Седова (Россия) – +2.18,8
7. Хайди Венг (Норвегия) – +3.00,7
8. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – +3.36,1
9. Тереза Штадлобер (Австрия) – +3.36,6
10. Лотта Венг (Норвегия) – +3.49,7…

13. Мария Истомина (Россия) – +4.53,4...
16. Лидия Дуркина (Россия) – +5.07,0…
22. Елена Соболева (Россия) – +5.42,2…
23. Анна Нечаевская (Россия) – +5.46,4...
27. Анна Жеребятьева (Россия) – +6.27,4

#непряева наталья#Тур де Ски#остберг ингвильд флюгстад#диггинс джессика
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта