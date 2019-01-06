Юлия Белорукова: За «Тур де Ски» готова поставить себе твердую четверку - Советский спорт
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Лыжный спорт06 января 2019 16:37Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Юлия Белорукова: За «Тур де Ски» готова поставить себе твердую четверку

Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала свое выступление на «Тур де Ски».

«Я не спринтер. Многие так думают? Значит, все глубоко ошибаются. В этот было тяжело, так же, как в принципе, и в каждой гонке. Тур дался достаточно трудно. Но я считаю, что была сделана очень хорошая работа. И очень большой шаг вперед. Я думаю, что не отдала бы свое пятое место Диггинс, на морально-волевых дошла бы. Мы с Джессикой все время были на одном и том же расстоянии. Меня это успокаивало.

К сожалению, не смогла приблизиться к Кристе Пармакоски и всю дистанцию почти шла одна. Но все были в одинаковых условиях. За «Тур де Ски» готова поставить себе твердую четверку. Программа тура была в основном коньковой, было бы круто, если бы все гонки были классическим стилем, особенно спринты. Я ехала сюда, понимая, что мне надо подтягивать коньковые спринты. Думаю, что у меня это получилось. Мне кажется, я прибавила по сравнению с прошлым годом. Надеюсь, что все меньше людей теперь будут считать меня чистым спринтером. Мне бы так хотелось», - приводит слова Белоруковой «Матч ТВ».

В генеральной квалификации Белорукова заняла пятое место.

#белорукова юлия#Тур де Ски#кубок мира по лыжным гонкам
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