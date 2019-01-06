Наталья Непряева: Очень боялась, что упущу второе место

Лыжный спорт 06 января 2019 17:53 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в многодневной гонке «Тур де Ски». Эта медаль стала первой в истории женской сборной России.

«Сегодня было очень тяжело. Да, конечно, старалась немножко «сэкономиться» на равнине, чтобы на подъем больше сил осталось. Все-таки это самая тяжелая гонка. Это кошмар какой-то! Очень тяжелая погода, сильный ветер именно в лицо, он очень сильно сбивал темп. Но гора была еще тяжелее. Я и слышала что Пармакоски сокращает отставание - ред., и постоянно оборачивалась. Очень волновалась, потому что видела, что Криста все ближе и ближе, а на горе кажется, что расстояние совсем маленькое.

Очень боялась, что она догонит, но, к счастью, она не смогла это сделать. Поняла, что не догонит, когда оставалось меньше километра, когда закончилась самая крутая часть, самая трудная, и начался финишный «пологий» подъем. Там поняла, что дотерплю», - приводит слова Непряевой «Р-Спорт».

Победу одержала норвежка Ингвильд Эстберг, которая впервые в карьере выиграла общий зачет многодневки. Тройку лучших замкнула финка Криста Пармакоски.