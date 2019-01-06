Клэбо обогнал Большунова в общем зачете Кубка мира, Непряева вышла на третье место

После завершения «Тур де Ски» появился обновленный общий зачет Кубка мира.
У мужчин на первое место вышел норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, который стал победителем «Тур де Ски». Норвежец обогнал россиянина Александра Большунова. Сергей Устюгов поднялся на пятое место.
У женщин норвежка Ингвильд Остберг упрочила лидерство в общем зачете Кубка мира. Второе место у финки Кристы Пармакоски. На третью позицию поднялась россиянка Наталья Непряева, ставшая второй в «Тур де Ски».
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачет
Мужчины
1. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 934
2. Александр Большунов (Россия) — 810
3. Сьюр Рете (Норвегия) – 634
...5. Сергей Устюгов (Россия) – 554
...11. Андрей Мельниченко (Россия) — 417
12. Денис Спицов (Россия) — 347
13. Андрей Ларьков (Россия) — 347
...23. Максим Вылегжанин (Россия) — 208
24. Евгений Белов (Россия) – 201
...32. Глеб Ретивых (Россия) – 135
...35. Андрей Собакарев (Россия) — 106
Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1152
2. Криста Пармакоски (Финляндия) – 883
3. Наталья Непряева (Россия) – 881
4. Юлия Белорукова (Россия) – 680
...7. Анастасия Седова (Россия) – 489
...18. Мария Истомина (Россия) – 242
...24. Анна Нечаевская (Россия) – 175
...27. Лидия Дуркина (Россия) – 164
...43. Елена Соболева (Россия) – 75