Клэбо обогнал Большунова в общем зачете Кубка мира, Непряева вышла на третье место

Лыжный спорт 06 января 2019 19:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

После завершения «Тур де Ски» появился обновленный общий зачет Кубка мира.

У мужчин на первое место вышел норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, который стал победителем «Тур де Ски». Норвежец обогнал россиянина Александра Большунова. Сергей Устюгов поднялся на пятое место.

У женщин норвежка Ингвильд Остберг упрочила лидерство в общем зачете Кубка мира. Второе место у финки Кристы Пармакоски. На третью позицию поднялась россиянка Наталья Непряева, ставшая второй в «Тур де Ски».

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 934

2. Александр Большунов (Россия) — 810

3. Сьюр Рете (Норвегия) – 634

...5. Сергей Устюгов (Россия) – 554

...11. Андрей Мельниченко (Россия) — 417

12. Денис Спицов (Россия) — 347

13. Андрей Ларьков (Россия) — 347

...23. Максим Вылегжанин (Россия) — 208

24. Евгений Белов (Россия) – 201

...32. Глеб Ретивых (Россия) – 135

...35. Андрей Собакарев (Россия) — 106

Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1152

2. Криста Пармакоски (Финляндия) – 883

3. Наталья Непряева (Россия) – 881

4. Юлия Белорукова (Россия) – 680

...7. Анастасия Седова (Россия) – 489

...18. Мария Истомина (Россия) – 242

...24. Анна Нечаевская (Россия) – 175

...27. Лидия Дуркина (Россия) – 164

...43. Елена Соболева (Россия) – 75