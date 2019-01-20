Большунов занял второе место в гонке на 15 км в Отепя - Советский спорт
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Лыжный спорт20 января 2019 16:35Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Большунов занял второе место в гонке на 15 км в Отепя

Российский лыжник проиграл только финну Нисканену.

Четырехкратный призер Олимпийских игр в лыжных гонках Александр Большунов стал серебряным призером гонки на 15 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира в Отепя.

22-летний Большунов уступил только финну Ииво Нисканену. Тройку замкнул норвежец Дидрик Тонсет.

В первую десятку также вошли еще три представителя России: Александр Бессмертных (пятое место), Евгений Белов (шестое) и Андрей Ларьков (десятое).

Большунов продолжает занимать второе место в общем зачете Кубка мира после Йоханнеса Клэбо из Норвегии, который накануне выиграл в Отепя спринт классическим стилем.

Восьмой этап Кубка мира пройдет 26-27 января в Ульрисехамне (Швеция). В программе этапа гонка на 15 км свободным стилем и эстафета.

Отепя (Эстония)
Кубок мира
7-й этап
Мужчины
15 км (К)

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 40.07,1
2. Александр Большунов (Россия) – +15,9
3. Дидрик Тонсет (Норвегия) – +46,4
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +48,0
5. Александр Бессмертных (Россия) – +50,4
6. Евгений Белов (Россия) – +52,6…
10. Андрей Ларьков (Россия) – +1.05,9…
13. Илья Семиков (Россия) – +1.29,9…
20. Денис Спицов (Россия) – +2.11,0…
24. Алексей Червоткин (Россия) – +2.18,6

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