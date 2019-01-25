Российские лыжники заняли весь пьедестал почета в масс-старте на молодежном чемпионате мира

Лыжный спорт 25 января 2019 14:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В финском Лахти проходит молодежный чемпионат мира (до 23 лет) по лыжным гонкам.

В масс-старте на 30 км классическим стилем у мужчин победу одержал российский лыжник Андрей Собакарев. Второе и третье место заняли его соотечественники Иван Кириллов и Иван Якимушкин соответственно.

Четвертое место также досталось россиянину Антону Тимашову. Таким образом, все заявленные на гонку российские спортсмены разместились на высших позициях в протоколе.

Ранее в аналогичной дисциплине у девушек на 15 км победу одержала россиянка Анна Жеребятьева, второй стала Лидия Дуркина.

Лахти, Финляндия

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Мужчины, до 23 лет

Масс-старт, 30 км, классический стиль

1. Андрей Собакарев — 1:17.19,1

2. Иван Кириллов — +3,5

3. Иван Якимушкин — +4,9

4. Антон Тимашов (все — Россия) — +11,4.